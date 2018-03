Alzheimer & Demenz: "Kein Grund für Resignation"

„Die Öffentlichkeit hat oft ein falsches Bild von Demenz und Alzheimer: Alte Menschen, die gepflegt werden müssen und gar nichts mehr machen können – aber da werden die vielen Jahre davor vergessen“, sagt Antonia Croy, Präsidentin des Selbsthilfevereins „Alzheimer Austria – Unterstützung für Angehörige und Betroffene“. Sie weiß das aus eigener Erfahrung: Ihre Mutter war mit Anfang 60 an Alzheimer erkrankt und lebte fast 20 Jahre mit der Demenz. „Sie war – wie viele andere auch – lange Jahre sehr aktiv, wollte immer weggehen und wir mussten aufpassen, sie nicht zu verlieren – das kann sehr anstrengend und fordernd sein.“ Für Angehörige zählen Gespräche mit anderen Angehörigen zu den wichtigsten Dingen. „Dafür haben wir etwa unser Alzheimer-Café.“

Was Croy besonders wichtig ist: „Es ist keine Schande, wenn ein Betroffener in ein Pflegeheim kommt. Das ist keine Frage von besser oder schlechter und das darf man nicht gegeneinander ausspielen. Es ist eine Frage der Umstände. Es gibt furchtbare Einzelschicksale, wo eine Person alles alleine übernehmen muss." Wichtig sei es aber, die Unterstützung von Angehörigen zu Hause auszubauen: „Denn jeder will so lange zu Hause bleiben, solange es nur möglich ist."