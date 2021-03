Zweiklassengesellschaft beim Digitalisierungsschub

Diese Lücke in der Digitalisierung hat sich im vergangenen Jahr sogar vergrößert. „Wir beobachten bereits seit mehreren Jahren eine digitale Zweiklassengesellschaft in Österreich“, so Axel Preiss, Leiter der Unternehmensberatung bei EY Österreich. Für kleinere Unternehmen sei es deswegen wichtig, den Anschluss nicht zu verpassen.

Während der Großteil der Befragten mit der Leistungsfähigkeit der digitalen Infrastruktur zufrieden ist, gibt es Probleme bei der Suche nach qualifiziertem Personal. Nur knapp ein Drittel findet demnach ausreichend Mitarbeiter mit den entsprechenden Kompetenzen.