Zertifizierungen machen Unternehmen krisenresistenter

In vielen Unternehmen würden sie fünf bis zehn Prozent des Umsatzes ausmachen, aber nirgendwo ausgewiesen sein, weil sie nicht erfasst würden. Es gebe keinen Rechnungslegungsprozess, in dem die Aufzeichnung von Schattenkosten verlangt werde. Unternehmen, die sich zertifizieren lassen, seien mehr bedacht auf die Reduktion dieser Kosten. Deshalb würden sie auch besser durch Wirtschaftskrisen, wie jene 2008/09 oder die durch die Corona-Krise entstandenen Verwerfungen, kommen.

Es sei nicht so, dass die Unternehmen so gut seien, weil sie zu Quality Austria kämen, sondern weil sie wüssten, dass sie etwas tun müssten und meist auch was das sei. Sie würden das nötige Know-how haben, die Standards kennen und wissen, dass sie sich laufend weiterentwickeln müssten.

Viele geförderte Bildungsmaßnahmen

Wie man an den Prozess herangeht? „Man muss wissen, wie es um die Qualität im eigenen Unternehmen steht“, sagt Scheiber. Zunächst werde eine Prozessanalyse durchgeführt um zu erkennen, was effizient und was sinnlos sei. Man müsse sich die Frage stellen, ob die Prozesse auf dem letzten Stand sind und ob die Prozessperformance und den Vorstellungen entspreche.