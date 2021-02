LIVE: Hilfsmaßnahmen gegen die psychische Belastungen in der Pandemie

Sieben Expertinnen und Experten sollen dem neu geschaffenen Beirat für die psychosoziale Gesundheit angehören. Das erste Treffen hat am Freitag vor der Pressekonferenz stattgefunden.

"Nacht 12 Monaten merken wir eine Art von Müdigkeit in der Gesellschaft", so Anschober. "Die psychosozialen Folgen könnten zunehmen. Deshalb wollen wir diesen Bereich in den Mittelpunkt rücken."

Im virologischen Beraterstab sind bereits psychologische Experten, so der grüne Minister. Der nun eigens geschaffene Beraterstab soll nun Empfehlungen und Maßnahmen erarbeiten.

In diesem Beraterstab gejören sieben Fachexperten an: Bildungspsychologin Barbara Schober, Georg Psota (Leiter des psychosozialen Notdienstes in Wien), Paul Plener (Kinder- und Jugendpsychiater am AKH Wien), Gernot Koren (Pro Mente), Eva Höltl (Arbeitsmedizinerin) sowie Barbara Juen (Gesundheitspsychologin) und Michael Musalek, der dem Beirat vorstehen wird.

15 Millionen Tests

2.093 Neuinfektionen wurden in den vergangenen 24 Stunden eingemeldet, schickt Gesundheitsminister Rudolf Anschober voraus. "Das ist eine besorgniserregende Entwicklung", so der grüne Minister weiter. "Wir bleiben auf einem extrem hohen Niveau, was die Testungen betrifft", hebt Anschober als positive Entwicklung hervor. 15 Millionen Testungen seien bis dato in Österreich durchgeführt worden.

Durch die Dominanz der Mutationen steigere automatisch die Infektionsrate, da diese ein bis zu 40 Prozent höheres Infektionsrisiko mit sich bringen. Man wisse sehr genau, wie hoch die Ausbreitung ist. Sie liege derzeit bei 50 Prozent. Die "Phase bis Ostern werde eine sehr schwierige" - durch eine hohe Impfquote und wärmere Temperaturen werde sich die Situation indes verbessern.