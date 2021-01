Psychiater Musalek: "Lockdown ist starkes Medikament mit Nebenwirkungen"

Sie befürworten also Skifahren und plädieren für die Öffnung von Museen, Theater und Oper?

Ja, überall dort, wo kontrolliertes Zusammensein mit Masken und Abstand möglich ist, es kaum zu Infektionen kommt, sollte man diese Möglichkeit schaffen.

Nochmals zu den Nebenwirkungen: Wie kann jede/r festmachen, dass er/sie psychisch belastet ist?

Der Alkoholkonsum ist bereits im Mai um ein Sechstel gestiegen. Das führt zu Schädigungen und bringt mit sich, dass das Immunsystem herunterfährt, was wiederum zu einer erhöhten Ansteckungsgefahr führt. Eine andere Nebenwirkung ist vermehrtes Essen. Durch Gewichtszunahme sinkt das Wohlbefinden und die Resistenz. Wer sich körperlich nicht ausreichend betätigt, muss automatisch mit Spannungs- und Unruhezuständen rechnen, die wiederum die Aggressionsbereitschaft erhöhen. Zudem führt das ständige Zusammensein in einem Haushalt automatisch zu Reibung im Miteinander. Viele haben das Gefühl: Das einzige, was bleibt, ist das Essen und Trinken.