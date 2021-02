Telekom-Chef: "Pandemie als Katalysator für die Digitalisierung"

Die ersten Planungen begannen 2018, die flächendeckende Ausrollung des elektronischen Impfpasses in Österreich war bis 2030 (!) geplant. Jetzt funktioniert der E-Impfpass (über die E-Card) bereits großteils. Für Telekom-Chef Thomas Arnoldner ein Beispiel dafür, „was die Pandemie im Bereich der Digitalisierung bewirkt, wenn alle an einem Strang ziehen“. Wo bereits digitalisiert sei, „können wir mit der Pandemie besser umgehen. Wo nicht, wirkt die Pandemie wie ein enormer Katalysator“. Der Nutzen für die Bürger werde sichtbar, „viele abstrakte Bedenken lösen sich in Luft auf“.

Einen Digitalisierungsschub ortet der CEO der teilstaatlichen Telekom aber nicht nur im öffentlichen Bereich, sondern auch in vielen Unternehmen. Das beginne bei Basics wie Laptops für die Mitarbeiter und gehe tief in die Software-Tools von Unternehmen hinein.