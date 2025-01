Zwei weitere KTM-Firmen pleite: 150 Mitarbeiter betroffen

"Die Fortführung der Schuldnerin ist geplant und sie ist auch für das Fortbestehen der KTM AG und der KTM Forschungs & Entwicklungs GmbH unabdinglich", heißt esvom AKV weiters. "Laut Angaben im Eröffnungsantrag sei eine Fortführung auch wirtschaftlich aus dem laufenden Fortbetrieb darstellbar. Darüber hinaus seien bereits Gespräche mit potenziellen externen Investoren geführt worden, welche Interesse an einer Beteiligung an der Antragstellerin gezeigt hätten." Den Gläubigern sollen 20 Prozent Quote geboten werden.

Zweite Pleite

Auch die Pierer E-Commerce GmbH, ist in die Insolvenz geschlittert. Laut KSV1870 sind 25 Mitarbeiter betroffen. "Sie gestaltet die digitalen Vertriebskanäle für die KTM-Gruppe, pflegt die Onlineshops für verschiedene Marken der Gruppe, setzt die Marketing-Kampagnen um, um die Onlinepräsenz und den Umsatz zu steigern", heißt es weiters.

"Die im Jahr 2001 gegründete Schuldnerin ist für den Online-Vertrieb und die digitale Vermarktung der Produkte und Dienstleistungen der Pierer Gruppe verantwortlich und spielt eine wichtige Rolle in der digitalen Strategie der Pierer Gruppe, insbesondere im Hinblick auf den wachsenden Online-Markt für motorisierte Zweiräder. Sie stellt den KTM-Konzernunternehmen verschiedene Dienstleistungen entgeltlich zur Verfügung, wie den Betrieb und die Wartung der konzerneigenen Webseiten für Endkunden (rund 50 Millionen Nutzeranfragen jährlich) und die Abwicklung und Unterstützung des Online-Verkaufs für Händler weltweit", so der KSV1870. "Die Antragstellerin ist primär Generalunternehmer für die KTM AG und generiert 96 % der Einnahmen über dieses Unternehmen. Die Ursachen der Zahlungsunfähigkeit sind also in erster Linie in der Insolvenzeröffnung über die KTM AG zu finden, da die erbrachten Dienstleistungen im November und Dezember 2024 nicht bzw. nur in geringem Umfang bezahlt werden konnten."

Die Schulden werden mit rund vier Millionen Euro beziffert.