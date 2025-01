Nächste Millionenpleite: bekannte Metalltechnik-Firma sperrt zu

Die Rede ist Svoboda Metalltechnik GmbH mit Sitz in Sebersdorf. Über ihr Vermögen wurde laut AKV und KSV1870 am Landesgericht für ZRS Graz ein Konkursverfahren eröffnet. Laut Creditreform sind rund 520 Gläubiger und 55 Mitarbeiter von der Pleite betroffen.

„Unser Unternehmen darf auf eine lange Firmengeschichte zurückblicken, welche seit über 3 Jahrzehnten in bereits zweiter Generation geschrieben wird. Von den Anfängen direkt in Bad Waltersdorf bis hin zum Umzug im Jahre 2010 in den unmittelbaren Nachbarsort Sebersdorf wurde stets eines großgeschrieben: wir stehen für hochwertige Qualität und Regionalität aus dem steirischen Thermenland“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „Unser neuer Firmensitz ermöglichte es uns auch, auf die steigende Nachfrage an Produkten aus Aluminium, Edelstahl & Stahl zu reagieren und zu wachsen. Sowohl als Unternehmen und Produzent, aber vor allem auch als Arbeitgeber für die Region mit bereits über 100 Mitarbeitern.“

Zweite Pleite

„Am 30. April 2024 wurde über das Vermögen des schuldnerischen Unternehmen zur Geschäftszahl 26 S 63/24b des Landesgerichts Eisenstadt ein Sanierungsverfahren eröffnet. Aufgrund der faktischen Leitung des Unternehmens von einem Büro in 7411 Markt Allhau aus erachtete man noch das LG Eisenstadt für sachlich zuständig. Nunmehr knüpft man an der Produktionsstätte in Sebersdorf an“, heißt es weiters.

„Im vorigen Verfahren wurden Forderungen in Höhe von 10,31 Millionen Euro angemeldet, wovon 9,38 Millionen Euro auch anerkannt wurden. Den Gläubigern wurde letztendlich eine Sanierungsplanquote von 20 Prozent angeboten, zahlbar in Form einer 5%igen Barquote sowie weitere 7,5 % innerhalb von 12 Monaten und weitere 7,5 % binnen 24 Monaten ab Annahme des Sanierungsplans“, so der AKV. Der Sanierungsplan wurde von der Gläubigerschaft angenommen und am 28.08.2024 rechtskräftig bestätigt. Die 5-prozentige Barquote konnte fristgerecht beglichen werden.“