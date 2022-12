Börse aktuell: Zumtobel bleibt trotz Gegenwindes optimistisch

Die europäischen Leitbörsen haben sich am Mittwochvormittag ohne klare Richtung präsentiert. Kurz nach zehn Uhr notierte der Euro-Stoxx-50 mit plus 0,04 Prozent bei 3.940,81 Punkten. Der deutsche DAX schrieb ein Minus von 0,25 Prozent auf 14.307,44 Einheiten. In London stand der FTSE-100 zuletzt bei 7.520,76 Zählern auf Vortagesniveau. Die Wiener Börse hat sich am Mittwochvormittag von ihrer schwächeren Seite präsentiert. Der ATX gab bis etwa 10 Uhr um 0,50 Prozent auf 3.175,38 Punkte nach. Auch an den europäischen Leitbörsen überwogen nach klar negativen Vorgaben aus Asien und von der Wall Street die Minuszeichen.