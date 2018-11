Zukunft des Wiener Opel-Werks: Neues Jahr wird sehr herausfordernd

Im Sommer 2017 hat der französische Autobauer Peugeot Citroën ( PSA) die maroden General-Motors-Töchter Opel ( Deutschland) und Vauxhall ( Großbritannien) übernommen, den Rotstift angesetzt und Werke verkleinert. Alleine im Vauxhall-Werk in Ellesmere Port werden insgesamt fast 900 der 1900 Jobs gestrichen. In Deutschland werden fast 4000 der 18.000 Mitarbeiter abgebaut. Die übrigen Arbeitsplätze sollen im Form eines Zukunftspakts bis 2023 gesichert sein.

Zuletzt wurde die Entwicklungsabteilung (2000 Mitarbeiter) am Opel-Stammsitz Rüsselsheim an den französischen Technik-Dienstleister Segula ausgelagert. Opel-Chef Michael Lohscheller kündigte aber an, alle Werke in Europa wettbewerbsfähig zu machen.

„ Lohscheller verhandelt zwar hart, aber er hat sich bisher an alle Zusagen gehalten“, sagt der deutsche Auto-Professor Ferdinand Dudenhöffer zum KURIER. „Wenn das Wiener Werk keinen Zukunftspakt mit PSA abgeschlossen hat, dann wäre das schlecht.“ Von einem solchen „Zukunftsvertrag“ mit PSA weiß man in Wien zurzeit (noch) nichts.