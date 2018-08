Job-Alarm im Opel-Werk Wien Aspern

Im Opel Werk Wien-Aspern droht im kommenden Jahr ein Job-Kahlschlag. Erst im April wurde bekannt, dass zehn Prozent der damals 1400 Mitarbeiter ihre Jobs verlieren werden. Das dürfte erst der Anfang gewesen sein. Wie der KURIER erfuhr, könnten Ende 2019 nur noch 600 Menschen im Betrieb beschäftigt sein.

Konkret soll die Produktion des F17-Getriebes ab Oktober 2019 in Aspern eingestellt werden. Das Fünfgang-Getriebe wird seit 1997 hergestellt und kommt etwa im Corsa, Astra oder Adam zum Einsatz. Neu hinzukommen wird ab Oktober zwar das „MB6“-Sechsgang-Getriebe, das auch in diversen Modellen der Konzernmutter Peugeot steckt. Doch könnte dieser Neuauftrag den Wegfall des F17-Getriebes personell bei Weitem nicht wettmachen. Zudem soll auch die Produktion von Dreizylinder- und Vierzylinder-Benzinmotoren auslaufen.

Besonders pikant: Erst im Juni hat die Stadt Wien bekannt gegeben, dass das Werk mit einer Million Euro Steuergeld gefördert wird. Durch diese Maßnahme habe man verhindert, dass die Produktion in Wien auslaufe und das Werk in Folge geschlossen werde, teilte damals Wirtschaftsstadtrat Peter Hanke (SPÖ) mit. Gebunden ist die Förderung an Investitionen und Personalkosten, nicht jedoch an den Mitarbeiterstand.

Eine weitere Million Euro soll, wie erst jetzt bekannt wurde, als Förderung vom Bund kommen, und etwa zwei Millionen Euro macht die Summe der AMS-Maßnahmen aus (Kurzarbeit, Arbeitsstiftung etc.).