Zu viel Marktmacht? Spar-Chef sieht Preisdebatte als "Bashing"

Spar-Chef Gerhard Drexel versteht die wieder aufgeflammte Kritik über angeblich niedrige Erzeugerpreise nicht. Er verteidigt die ganze heimische Branche gegen das " Handelsbashing", das nur aus einer "Parallelwelt" stammen könne, wie er gegenüber der APA kritisierte. Drexel begrüßt aber die schon länger geplante Bauern-Ombudsstelle und die Pflicht-Herkunftskennzeichnung für verarbeitete Lebensmittel.

"Ich kenne kein anderes Land auf der Welt, in dem der Lebensmittelhandel mit der heimischen Landwirtschaft so stark verbunden ist wie in Österreich", sagte Drexel. So stamme Rinds-, Schweins-, und Kalbfleisch bei Spar schon seit 25 Jahren nur mehr aus Österreich. "Der gesamte heimische Handel tut sehr viel, was die Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft betrifft."