Spar steigert Marktanteil in Österreich auf knapp ein Drittel

750 Millionen Euro Investitionen

Voriges Jahr hat Spar insgesamt 680 Mio. Euro investiert. "Heuer sieht der Investitionsplan 750 Millionen Euro vor", sagte Drexel. Damit wurden bzw. werden im In- und Ausland neue Standorte eröffnet und bestehende modernisiert sowie auf das neue Supermarktkonzept umgestellt. Heuer sollen das zwischen 80 und 90 sein. Aktuell entsteht in Monselice bei Padua ein komplett neues Tann-Frischfleisch-Werk und ein neues Distributionszentrum für das Gebiet Norditalien. Die Einkaufszentren-Tochter der Spar, die SES, eröffnet noch im März ein 32.000-Quadratmeter-Shoppingcenter in Ljubljana.

Im Gesamtkonzern kamen voriges Jahr 2.200 Jobs dazu, davon rund 1.000 in Österreich. "Auch heuer wollen wir sicherlich wieder rund 1.000 neue Arbeitsplätze schaffen." Spar (Spar, Eurospar, Interspar) hat rund 1.500 Geschäfte in Österreich. Etwa 700 davon werden von selbstständigen Spar-Kaufleuten geführt. Deren Zahl ist konstant, sagt Drexel, über "die Wurzel der Spar, auf die wir sehr stolz sind". Im benachbarten Ausland habe sich auch gezeigt, dass die Kaufleute "manchmal aus dem lokalen Umfeld mehr herausholen können als Filialen".

Chefwechsel bei Hervis

Bei der Sport- und Freizeithandelstochter Hervis kam es zuletzt wegen "Auffassungsunterschieden" zu einem Wechsel der Geschäftsführung. Derzeit wird an einer Neuausrichtung gearbeitet, die in Richtung Qualität geht, so Drexel. Vor allem am Heimmarkt Österreich ist zuletzt viel Konkurrenz dazugekommen. Hervis sei aber sowohl im In- als auch im Ausland gewachsen und habe immer Gewinn gemacht, so Drexel. "Nun werden wir noch klarer unsere Marktposition definieren und noch mehr den Fokus auf Beratung und Service für die Kunden legen."