Spar-Chef ärgert sich über Symbolpolitik und setzt auf eigene Rezepte

Früher waren die Fronten geklärt: Lebensmittelproduzenten haben für den Essensnachschub gesorgt, Händler für dessen Verkauf. Heute lassen Händler verstärkt ihre eigenen Labels produzieren und machen so der Markenartikelindustrie Konkurrenz. „Vor 15 Jahren lag unser Eigenmarkenanteil bei 20 Prozent, mittlerweile sind wir bei mehr als 40 Prozent“, erläutert Spar-Chef Gerhard Drexel im Club der Wirtschaftspublizisten. In internen Meetings spricht er in diesem Zusammenhang gerne über seinen „Unabhängigkeitsindex“. Erklärung: „Bei den anderen 60 Prozent müssen wir nehmen, was uns die internationale Industrie anbietet.“ Und das schmeckt Drexel immer weniger.