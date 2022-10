Zu teuer: Schweizer Supermarktkette listet Mars-Produkte aus

Die Schweizer Supermarktkette Coop legt sich in Sachen Teuerung mit dem US-Nahrungsmittelriesen Mars an. Weil Mars eine offenbar kräftige Preiserhöhung für seine Lebensmittelartikel, darunter der Schoko-Riegel Balisto, die Reis-Marke Ben's Original oder die Tierfutterlinie Crave, per 1. Oktober durchsetzen wollte, werden die Produkte jetzt ausgelistet, schreibt der Tagesanzeiger.

So lange der Vorrat reicht

Die ausgelisteten Produkte sind in den Coop-Verkaufsstellen nur noch verfügbar, so lange der Vorrat reicht. Die Erhöhungen seien "überdurchschnittlich und ungerechtfertigt" wird ein Coop-Sprecher zitiert. Aus dem Regal genommen wird etwa die 1-Kilo-Packung Ben's Original Langkornreis 20 Min zum Preis von 5,70 Franken. Coop verweist in seiner Coop-Zeitung auf die günstigeren Eigenmarken. Die von Mars begehrten Preiserhöhungen würden nicht umgesetzt.

Wie kräftig die Preise angehoben werden sollten, verriet Mars Schweiz auf Anfrage der Zeitung nicht. Die Geschäftsbeziehungen zu Partnern wie Coop würden "sehr geschätzt". Mars Schweiz wolle deshalb weiterhin "vertrauensvolle Verbindungen" aufbauen. Wie lange die Auslistung dauern soll, ist unklar. Ein Coop-Sprcher sprach von "längerfristig".

Erst Anfang September stritten die deutsche Lebensmittelkette Edeka und der US-Getränkekonzern Coca-Cola über Preiserhöhungen. Der Cola-Konzern hatte die Belieferung von Deutschlands größtem Lebensmittelhändler eingestellt, nachdem Edeka Forderungen nach höheren Preisen zurückgewiesen hatte. Ein Gericht untersagte den Lieferstopp daraufhin.