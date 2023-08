Zoom-Mitarbeiter müssen wieder ins Büro zurück

Das Homeoffice verliert für Unternehmen zunehmend an Attraktivität. Nun beordert selbst das US-Technologieunternehmen Zoom, das sein rasantes Wachstum der Heimarbeit während der Corona-Pandemie verdankt, seine rund 7.400 Angestellten ins Büro zurück. "Wir glauben, dass ein hybrider Ansatz, bei dem Mitarbeiter, die in der Nähe des Büros wohnen, zwei Tage pro Woche vor Ort sein müssen, um mit ihren Teams zusammenzuarbeiten, für Zoom am effektivsten ist", sagte ein Unternehmenssprecher. Inkrafttreten soll die Regelung gestaffelt im August und im September . Den Begriff Nähe fasst das Unternehmen mit 50 Meilen oder 80 Kilometern dabei sehr weit.

Vor nicht allzu langer Zeit hatte Zoom seinen Mitarbeitern zugesagt, auf unbestimmte Zeit von zu Hause aus arbeiten zu dürfen. Entsprechend verärgert waren sie über die Neuregelung. Laut der New York Times musste sich Unternehmenschef Eric Yuan während einer Videokonferenz zahlreiche Fragen von Mitarbeitern stellen, die sich über Zeit- und Geldverschwendung beim Pendeln frustriert zeigten.

Zahlreiche andere US-Technologieunternehmen haben ihre Homeoffice-Regelungen ebenfalls bereits zurückgenommen. Auch bei Google, Amazon oder Facebook müssen Mitarbeiter seit längerem zumindest einige Tage in der Woche wieder im Büro erscheinen.