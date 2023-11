Zentrasport Österreich-Pleite: Gläubiger erhalten 53 Prozent Quote

"Der 1972 gegründete Sportartikelgroßhändler, der rund 300 Händler mit über 500 Geschäften in Österreich, Tschechien und der Slowakei betreut, geriet wegen der Zahlungsausfälle aufgrund der Insolvenz des steirischen Sportartikelhändlers Geomix, sowie Zahlungsverschiebungen von Händlern in finanzielle Probleme und beantragte die Eröffnung eines Sanierungsverfahrens mit Eigenverwaltung", teilt Creditreform mit.

Die Rede ist von der insolventen Genossenschaft Zentrasport Österreich, die 79 Mitarbeiter beschäftigt. "Die Belieferung der Händler wird in Zukunft über die deutsche Sport 2000 GmbH abgewickelt werden", so Creditreform.

"623 Gläubiger haben zum heutigen Tage Forderungen in Höhe von 66,78 Millionen Euro angemeldet, wovon der Sanierungsverwalter 39,92 Millionen Euro anerkannt hat", so der KSV1870. "Unter Abzug von mit Aus- und Absonderungsrechten besicherten sowie bestrittenen Forderungen ist letztlich mit quotenberechtigten Forderungen in Höhe von 57,38 Millionen Euro zu rechnen."