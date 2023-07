Sport-2000-Genossenschaft Zentrasport ist insolvent

Unternehmen strebt Sanierung an

Das Unternehmen strebt eine Sanierung an. "Aktuell gibt es gute Gespräche bezüglich einer Zusammenarbeit mit der ANWR Group. Diese Option wird intensiv geprüft", so Schwarting. Die deutsche Einkaufsvereinigung sei an einer gemeinsamen Zukunft interessiert. Ein erster Schritt werde mit der Übernahme des Zentralregulierungsgeschäfts für die angeschlossenen Händler durch die DZB Bank der ANWR Gruppe per 1. August gesetzt.

➤ Mehr lesen: Niederösterreichische Baufirma aus Neunkirchen in Konkurs

Sport 2000 steigerte den Umsatz im abgelaufenen Jahr um 14 Prozent auf 735 Mio. Euro. Lieferkettenengpässe und verändertes Kaufverhalten aufgrund der Inflation hätten aber zu übervollen Lagern sowie Zahlungsverschiebungen bei einigen Händlern geführt, räumte der Verband ein. "Diese Entwicklungen strapazierten die Liquidität der Genossenschaft zunehmend im Laufe des Jahres", sagte Schwarting.