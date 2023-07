Niederösterreichische Baufirma aus Neunkirchen in Konkurs

Über die Kremsnerbau GmbH aus Neunkirchen ist am Landesgericht Wiener Neustadt ein Konkursverfahren eröffnet worden. Das Unternehmen hatte bereits 2021 Insolvenz angemeldet, ein Sanierungsplan wurde damals angenommen. Eine für Juli vorgesehene Quote wurde laut Aussendung des AKV nicht termingerecht erlegt, weshalb die restlichen 16 Prozent als nicht erfüllt gelten. "Eine Fortführung steht gegenwärtig nicht im Raum", hieß es am Donnerstag. Vier Dienstnehmer sind betroffen.

