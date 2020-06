Countdown für die Schwedenbomben

Kommt kein Geld von Bagrup, Barthel oder sonst wo aus Bogota, kommt Plan B zum Zug. „Ich habe vorsorglich zu einer Gläubigerausschusssitzung für Mittwoch eingeladen, weil in die eine oder andere Richtung muss besprochen werden, was sich da jetzt tut“, sagt Riel zum KURIER. Er ist für einen Insolvenzverwalter in einer sehr glücklichen Lage: Er hat bereits zwei Kaufverträge für Niemetz vorliegen: von der Tiroler Interfood um Christian Höllwarth und der Heidi Chocolate SA aus dem Julius-Meinl-Konzern vorliegen. Rund 4,2 Millionen bzw. 4,3 Millionen Euro wurden bisher für die süßen Bomben geboten, mit weiteren sechs Millionen Euro wird der Investitionsbedarf beziffert.

Beide Interessenten wurden zur Gläubigerausschusssitzung am Mittwoch eingeladen. „Der Flug ist schon gebucht“, bestätigt Interfood-Chef Höllwarth dem KURIER. Und den Verkauf will der Insolvenzverwalter dann am Mittwochnachmittag gleich unter Dach und Fach bringen - sollte nicht doch noch eine kolumbianische Geldbombe den Ablauf ändern. Die Zustimmung für den Verkauf hat Riel schon vergangene Woche eingeholt.