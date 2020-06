Niemetz-Eigentümer müssen 4,18 Mio. € hinblättern

In der Insolvenz-Tagsatzung der Wiener Süßwarenfabrik Walter Niemetz („ Schwedenbomben“) gab es am Donnerstagnachmittag keine Bombenstimmung. Dennoch wurde das Sanierungsplan-Angebot der Alteigentümerin Ursula Niemetz und ihres Mannes Steve Batchelor angenommen: Sie bieten den Gläubigern eine Quote von 95 Prozent beziehungsweise etwa 4,18 Millionen Euro.

„Ich kann mich in keinem ähnlichen Insolvenzfall an eine derart hohe Quote erinnern“, sagt Gerhard Weinhofer vom Gläubigerschutzverband Creditreform zum KURIER. „Ein solches Angebot können Gläubiger bei bestem Willen nicht ausschlagen.“ Trotzdem heißt es für sie: warten. Die Familie Niemetz hat bis nächsten Dienstag Zeit, die geforderte Summe aufzubringen. Eine Bankgarantie als Sicherheit mussten sie angeblich nicht vorlegen. Laut Weinhofer soll Niemetz für die Firmenrettung einen neuen Investor aus Südamerika an Land gezogen haben. Hinter vorgehaltener Hand ist von Kolumbien die Rede. Ursprünglich war Niemetz mit der Austro Holding des Sanierers Erhard Grossnigg in den Ring gestiegen, doch der hat sich offenbar zurückgezogen. Weinhofer: „Ich bin eher skeptisch, dass das Geld am 21. Mai auf dem Tisch liegt.“