Zahlreiche Großpleiten 2018 gefährdeten mehr als 16.700 Jobs

Handel am stärksten betroffen

Während 2017 noch in der Baubranche die meisten Pleiten waren, so wurde im Vorjahr der Handel mit 688 Verfahren am stärksten gebeutelt. Dahinter folgten Bau (625) und Gastronomie (503). "Österreichweit werden wöchentlich 100 Unternehmungen insolvent", sagte Franz Blantz, Leiter des Insolvenzbereichs, am Mittwoch.