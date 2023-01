Zahl der Unternehmensgründungen waren im Vorjahr weiter hoch

Weiters setzt sich die WKÖ langfristig für die Einführung eines Beteiligungsfreibetrags in Form einer Einkommenssteuergutschrift von mindestens 100.000 Euro pro Investorin und Investor ein. "Wer einen starken Standort will, muss für Gründer:innen und Jungunternehmer:innen bestmögliche Rahmenbedingungen schaffen", so Kühnel. Die Umsetzung eines Beteiligungsfreibetrags wäre hier die richtige Maßnahme, damit junge Unternehmen wachsen können. Bei den Verbesserungen in der Arbeitslosenversicherung für Selbstständige fordert die WKÖ unter anderem eine Verlängerung der Eintrittsmöglichkeit von 6 auf 24 Monate und zusätzlich Einstiegsmöglichkeiten gefordert.