Das sind die besten Startup-Arbeitgeber Österreichs

Neun der zehn Unternehmen sitzen in Wien. Die einzige Ausnahme bildet der siebte Platz, Singe Use Support. Die Medizintechnik-Firma ist in Kufstein in Tirol angesiedelt.

Jobchancen

„Wer sich für die Arbeit in einem Startup interessiert, hat gute Chancen, wenn er oder sie bereits in Wien wohnt oder bereit ist, umzuziehen. Doch der Wandel der Arbeitswelt zeigt sich auch hier, die Mehrheit der Top Ten Startups bietet auch Positionen an, die hybrid oder remote besetzt werden können“, sagt Jakob Schulz, Redaktionsleiter Central Europe bei LinkedIn. „Diese Tendenz wird sich in den nächsten Jahren sicher noch verstärken, da Startups durch ihre oft flexible Arbeitskultur für die Umsetzung moderner Arbeitsformen prädestiniert sind.“