Unterstützung für Lehrkräfte: EdTech-Startup erhält eine Million Euro

Eine Million Euro an Investment-Geldern erhält das achtköpfige Wiener Startup Team Teachino. Bei der App handelt es sich um ein Bildungstechnologie-Tool, das Lehrkräfte bei der Vorbereitung auf den Unterricht unterstützen soll. Das geht von der zeitlichen Unterrichtseinteilung und Planung, bis hin zu inhaltlichen Details wie beispielsweise der Gestaltung der kommenden Unterrichtsstunde.

Wie kam es zu der Idee?

Teachino CEO, Stefan Raffeiner ist seit zehn Jahren im Schulsoftwarebereich tätig und hat „die Augen offengehalten, um zu sehen, in welchen Bereichen es noch keine Software am Markt gibt. So bin ich auf die Idee gekommen.“ Das Teachino-Team besteht aus Softwareentwicklern und Lehrkräften. Darunter auch Raffeiners ehemaliger Mathematikprofessor. „Sie bringen die entsprechende Expertise mit und wissen, was eine Schule braucht.“