Augen auf: Diese Start-ups haben 2023 Großes vor

Atemchecker

„Die Forschung vernachlässigt Mental Health und Female Health oft. Medikamente werden beispielsweise an Männern getestet und nicht auf Frauen abgestimmt.“ Genau deswegen war sie von breathe ilo beeindruckt. „Man merkt, dass sich das langsam ändert und diese Themen mehr Aufmerksamkeit erhalten.“

Das wurde entwickelt:

Der weltweit einzige Zyklustracker für Frauen, der über die Atemluft funktioniert. Es ist eine Kombination zwischen Hardware (dem Atemluftanalysegerät) und Software (einer App). Die Geschäftsführerin Lisa Krapinger-Rüther erklärt, wie es funktioniert: „Man atmet in das Gerät hinein und sieht in der App, in welcher Zyklusphase man sich gerade befindet.“

Die Idee stammt von dem Endokrinologen Ludwig Wildt. Krapinger-Rüther machte gemeinsam mit Wernhard Berger aus der Idee ein Unternehmen. Nach einem Pitch bei „2 Minuten 2 Millionen“ ging die Erfindung in die Produktion und ist seit 2020 auf dem Markt: „Wir wollten es Frauen unbedingt zugänglich machen. Der Zyklus sagt nämlich viel über die Gesundheit aus.“

Das soll es bewirken:

Krapinger-Rüther kommt aus dem Marketing und wechselte aus persönlichem Interesse zum FemTech, um „Frauengesundheit aktiv mitzugestalten.“ Denn genau in diesem Bereich fehle es an Aufklärung: „Wir wollen allen Frauen – nicht nur jenen, die schwanger werden wollen – helfen, ihren Körper besser kennenzulernen und zu verstehen.“

Neujahrspläne:

breathe ilo ist derzeit nur im DACH-Raum erhältlich, das will das Team nun ändern. Der Fokus liegt jedoch auf etwas anderem: „Wir arbeiten derzeit an Studien in den USA, um breathe ilo als offizielles, nicht hormonelles Verhütungsmittel anbieten zu können.“