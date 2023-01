Diese Angewohnheiten sollten Sie 2023 zurücklassen

Ein neues Outfit fürs Büro, eine Fitnesscenter-Mitgliedschaft und morgendliche Kurkuma-Vitamin-Shots. Neues allein reicht nicht aus, um im neuen Jahr durchzustarten – so manches sollte man auch zurücklassen. Einfach ist es aber nicht.

Ganz fest nimmt man sich vor, weniger zu rauchen, früher aufzustehen und auf Netflix nur mehr die klugen Naturdokus zu schauen, anstatt der vierten Staffel von „Love Is Blind“. Für die Selbstbeziehungs-Trainerin Anna Krug wirkt es so, als wolle man ein Haus bauen, aber mit dem Dach beginnen. Dabei sollte man zuerst nachsehen, was im Erdgeschoß ist.

Krug sagt: „Viele fragen sich nämlich nicht, warum sie gewisse Angewohnheiten überhaupt erst haben.“ Zur Entspannung? Um den Stress aufzuschieben?

Deswegen ist Schritt 1:

Keine Gewohnheiten übernehmen, die man nicht haben will und keine Gewohnheiten hinter sich lassen, die man nicht aufgeben will. Also kurz gesagt: sich selbst nichts aufzwingen.

2. „Alles für alle sein“

Laut Krug betrifft das vor allem Frauen: „Was für ein Mensch würde ich sein wollen, wenn mir egal wäre, was andere denken? Und welche Gewohnheiten brauche ich dafür?“ Das müsse man für sich herunterbrechen und auf diesem Fundament könne man weiterbauen.