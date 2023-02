Zahl der Delogierungen ist 2022 nach Corona-Delle gestiegen

Nach einem corona-bedingten Rückgang ist die Zahl der Delogierung 2022 wieder gestiegen, auf 3.890. Vor der Pandemie, in den Jahren 2018 und 2019, gab es jährlich etwas mehr als 4.500 Delogierung. In den Coronajahren waren es weniger, 3.360 im Jahr 2020 und 3.221 2021. Im Zuge der Teuerungswelle seien Räumungsklagen, Kündigungen und Räumungstermine gestiegen, "was wir in der Praxis auch deutlich gespürt haben", sagte Anne Wehrum, Leiterin der Fachstelle für Wohnungssicherung.