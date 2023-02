Drei "scharfe" Panzergranaten bei Delogierung gefunden

Am Mittwochmorgen waren Mitarbeiter einer Firma mit der Räumung einer Wohnung in der Schönbrunner Straße beschäftigt. Der 48 Jahre alte Mieter war delogiert worden. Dabei fanden die Männer drei russische Panzergranaten mit Sprengstoff. Sofort wurden ein sprengstoffkundiger Polizist und ein Sprengstoffhund angefordert, um nach weiteren gefährlichen Gegenständen zu suchen. Außer den Granaten besaß der Mann aber weder in der alten, noch an seiner neuen Wohnadresse Waffen.

Die Granaten wurden vom Entsch√§rfungsdienst des EKO Cobra gesichert und anschlie√üend dem Entminungsdienst des √∂sterreichischen Bundesheeres √ľbergeben, der 48-J√§hrige wurde angezeigt.

Verpassen Sie keine Nachricht wie diese mit dem KURIER-Blaulicht-Newsletter: