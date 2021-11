Xiaomi: Die Turbo-Expansion in orange

Die Smartphones sind erst der Anfang. Nach dieser Devise treibt der chinesische Elektronikkonzern Xiaomi mit viel Marketing seine Turbo-Expansion in Europa voran. In nur wenigen Monaten schaffte die knallorange Marke in Österreich locker den Sprung unter die Top-3-Anbieter am Smartphone-Markt und liegt bei den verkauften Stückzahlen nur noch knapp hinter Apple und Samsung zurück. „Wir wollen unsere starke Position im vierten Quartal festigen und dann weiter ausbauen“, kündigt Österreich-Chef Kurt Manninger im Gespräch mit dem KURIER an. Europaweit gelang Xiaomi im Sommer bereits vorübergehend der Sprung an die Spitze.