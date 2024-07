Wo Nachbarschaftshilfe aufhört und Schwarzarbeit anfängt

Und was ist auf der Baustelle eines Einfamilienhauses, wenn Freunde die Elektro- und Heizungsinstallationen und Malerarbeiten ausführen? Es ist dann ein Fall von Nachbarschaftshilfe, wenn es dazu eine „Legende“ gibt, die auch glaubwürdig und nachvollziehbar ist.

Pfuscher setzen heuer 34,52 Milliarden Euro um

Elektroarbeiten, Autoreparaturen, Schönheitspflege und Massagen sowie Tätigkeiten rund ums Haus und die Nachhilfe für die Kinder – in diesen Bereichen wird in Österreich fröhlich gepfuscht. Das ergibt die aktuelle Auswertung einer Befragung von 1.000 Personen durch den Linzer Ökonomen Friedrich Schneider.

Die Schattenwirtschaft liegt an der Spitze der akzeptierten Kavaliersdelikte.

„Pfuschen ist nach wie vor sehr populär, fast zwei Drittel der Österreicher sehen es als Kavaliersdelikt an. Am meisten gepfuscht wird rund um den Hausbau oder Umbau“, sagt Schneider zum KURIER. „Die Leute haben auch kein Unrechtsbewusstsein. Sie sagen, wir zahlen so viel Steuern, dass sie sich die paar schwarz bezahlten Stunden genehmigen können.“

Insgesamt ist die Schattenwirtschaft heuer um 1,24 Milliarden Euro auf 34,52 Milliarden Euro gestiegen, das entspricht 7,5 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung Österreichs.