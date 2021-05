Österreich Werbung: Restart mit neuen und alten Gesichtern

Viel spekuliert wird derzeit in der Tourismuswirtschaft, was ÖVP-Ministerin Elisabeth Köstinger mit der Österreich Werbung vor hat. Dass ausgerechnet vor dem Restart des Tourismus aus der tiefsten Krise in der jüngeren Wirtschaftsgeschichte die Spitze der obersten Marketing-Organisation ausgetauscht wurde, sorgte für ziemliche Verwunderung.

Auf Petra Stolba, deren Vertrag im Spätherbst ausgelaufen wäre und der von den führenden heimischen Touristikern gute Arbeit attestiert wurde, folgt mit Anfang Juni wie berichtet Ex-TUI-Managerin Lisa Weddig. In der Branche wird kolportiert, dass sich unter anderen auch ein hoch qualifizierter Landes-Tourismuschef beworben habe. Dass ausgerechnet eine Deutsche Österreich im Ausland verkaufen soll, kommt auch nicht so gut an.