Warum die Österreich Werbung neu aufgestellt werden soll

Dagegen nimmt die Bedeutung von Messeauftritten, wie etwa bei der Internationalen Tourismusmesse ITB in Berlin, ab. Der Auftritt würde viel kosten und außer einer Bühne, auf der sich heimische Politiker und Funktionäre gegenseitig auf die Schulter klopfen, wenig bringen, sagen selbst einige Funktionäre. Gratzer: „Die Zeiten, in denen dort Bettenkontingente verkauft wurden, sind vorbei.“ Diskutiert wird, ob solche Auftritte gestrichen werden sollen. Und ob die ÖW überhaupt völlig neu gedacht werden soll. „Andere Branchen beneiden uns um diese Organisation und ihre Experten in den Auslandsmärkten. Vielleicht sollten wir sie breiter, branchenübergreifender aufstellen“, sagt ÖHV-Präsidentin Michaela Reitterer. Von der Idee, dass die ÖW-Außenstellen künftig von den Außenwirtschaftsstellen mitbetreut werden, hält dagegen im Tourismus niemand etwas. Rogner: „Damit würde man viel Know-how killen. Schließlich beschäftigt sich kein Handelsdelegierter mit den Urlaubswünschen der Menschen und der Frage, wie man diese erfüllen könnte.“