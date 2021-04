Neue Chefin für die Österreich Werbung

Das ging schnell. Am 8. März endete die Bewerbungsfrist für die Geschäftsführung der Österreich Werbung (ÖW). Laut informierten Kreisen wird Lisa Weddig, ehemalige Österreich-Geschäftsführerin der TUI, neue ÖW-Chefin. Die langjährige Geschäftsführerin Petra Stolba hatte sich nicht mehr um eine Vertragsverlängerung beworben, der KURIER berichtete als erstes Medium.

Lisa Weddig kam 2007 zur TUI, wo sie in Deutschland fünf Jahre in verschiedenen Führungsfunktionen tätig war, bevor sie 2013 für ein Jahr zur TUI Travel PLC Tochter PEAK Adventure Travel nach Melbourne wechselte. Anfang 2014 kehrte sie zurück nach Deutschland zur Hotelgesellschaft Robinson Club GmbH. 2015 übernahm Lisa Weddig bei TUI Österreich die Leitung des Bereichs Flug-, Produkt- & Yield Management. Bereits ein halbes Jahr später avancierte sie zur Geschäftsführerin der TUI Austria Holding und übernahm als COO und CCO zusätzlich die Bereiche Veranstaltervertrieb und Retail, Marketing und Ecommerce, Service und Groups sowie Unternehmenskommunikation. 2019 verabschiedete sie sich von der TUI, über die Gründe wurde in der Branche gerätselt.