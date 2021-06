Ausschreibung für neuen ÖBAG-Chef: Kurz und sehr allgemein

Man habe sich in Beratung mit dem Headhunter Egon Zehnder ganz bewusst zu einer breiten Ausschreibung entschlossen, „ um eine gute Auswahl an Kandidaten zu bekommen. Personen in solchen Führungspositionen haben unterschiedliche berufliche Hintergründe, persönliche Eigenschaften und auch unterschiedliche Qualifikationen“, erklärt dazu ÖBAG-Aufsichtsratsvorsitzender Helmut Kern.

Im knappen Anforderungsprofil steht „bewiesene Managementkompetenz mit ausgeprägter strategischer Konnotation“ und „idealerweise Aufsichtsratserfahrung“. Der ÖBAG-Chef sitzt in den Aufsichtsräten der Beteiligungsunternehmen, die zu den größten heimischen Unternehmen gehören, vertreten sein.

Angefordert wird darüber hinaus nur noch Expertise in „komplexem Stakeholder Management“. Vor allem für den Umgang „mit einem privatwirtschaftlichen Umfeld mit öffentlicher Berührung sowie für das Management internationaler Partnerschaften“.

Das Wort Politik kommt in der Ausschreibung nicht vor. Mit Stakeholdern sei, erklärt Kern, „im weitesten Sinne natürlich auch die Politik gemeint. Ebenso wie öffentliche Institutionen, von der Industriellenvereinigung bis zu ÖGB und Arbeiterkammer“.