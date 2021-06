ÖBAG-Aufsichtsratspräsident Kern erklärt, warum Schmid jetzt gehen musste

Zur Abfindung von Schmid wollte Kern keine Stellung beziehen, der KURIER berichtete bereits, dass sich diese zwischen 200.000 und 250.000 Euro bewegt. Schmid kann ab sofort einen neuen Job antreten, "er hat kein Berufsverbot".

Kern attestiert Schmid wiederum, in der ÖBAG gute Arbeit gemacht zu haben. Mit der interimistischen ÖBAG-Chefin Christine Catasta sei die ÖBAG voll handlungsfähig. In nächster Zeit würden auch keine gravierenden Entscheidungen in den Beteiligungsunternehmen der ÖBAG anstehen, die Perormance sei gut.

Suche läuft

Der Suchprozess für die Nachfolge von Schmid ist bereits angelaufen, wie der KURIER berichtete. Der Headhunter Zehnder wurde mit der Ausschreibung und der Suche beauftragt, Anfang September sollen die Hearings mit den Kandidaten erfolgen.

Der Amtsantritt sei für Anfang 2022 geplant, je nachdem, wann der Favorit aus seinem bestehenden Vertrag rauskomme, sagte Kern.