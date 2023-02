Wirecard: So will Ex-Chef Braun zehn Jahre Haft vermeiden

Markus Braun hatte am 13. Prozesstag in München seinen ersten großen Auftritt. Und glaubt man dem ehemaligen CEO, dann war die Aufgabe des Chefs des einstigen Milliardenkonzerns nur die eines besseren Mediators. Vorschläge hätten die anderen gemacht, er habe diese nur geprüft, er sei nur in einer Vermittlerrolle gewesen.

Viele dieser Vorschläge seien von seinem Landsmann Jan Marsalek gekommen, den Braun zunächst als „Glücksfall“ für das Unternehmen sah. Zusammen habe man mitunter drei Tage und drei Nächte am Stück durchgearbeitet.

„Es gab kein Leben außerhalb von Wirecard“, schilderte Braun. Trotz engster Zusammenarbeit will er nichts von Malversationen, Betrug und Scheingeschäften mitbekommen haben. Das klingt ganz anders als 2019 – damals betonte er in einem Pressestatement, Einblick in jeden Geschäftsbereich zu haben.

„Ich habe mich mit niemandem zu einer Bande zusammengeschlossen“, betonte Braun schon in seiner ersten Stellungnahme.