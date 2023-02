Wirecard-Prozess: Das sagt Ex-Chef Braun über den Milliardenbetrug

Im Prozess um den mutmaßlichen Milliardenbetrug beim früheren Dax-Konzern Wirecard weist der ehemalige Vorstandschef Markus Braun sämtliche Vorwürfe der Anklage zurück. „Ich hatte keinerlei Kenntnisse von Fälschungen oder Veruntreuungen“, sagte Braun am Montag vor der vierten Kammer des Landgerichts München.

Wie berichtet, gilt der Österreicher als zentrale Figur in dem gigantischen Betrugsfall. Einst erklärte er, über alles im Unternehmen Bescheid gewusst zu haben, später will er nur das Opfer von Jan Marsalek gewesen sein. Deshalb war seine Aussage mit Spannung erwartet worden. Für Interesse sorgen auch die Verbindungen des einstige Zahlungsdienstleisters für Porno und Poker bis in höchste politische Kreise in Deutschland und Österreich.

Keine kriminelle Bande

„Ich habe mich mit niemandem zu einer Bande zusammengeschlossen“, betonte Braun in seiner ersten Stellungnahme zu den Vorwürfen seit Prozessbeginn im Dezember. Die Staatsanwaltschaft wirft Braun, seinen zwei Mitangeklagten und mehreren weiteren Beschuldigten gewerbsmäßigen Bandenbetrug vor. Marsalek habe er einst als "Glücksfall" für das Unternehmen gesehen, heute sehe er das anders.

Die Wirecardmanager sollen Umsätze in Milliardenhöhe erfunden, die Bilanzen gefälscht und die Kreditgeber des Unternehmens um über drei Milliarden Euro geprellt haben. Durch die Finger schauten auch zahlreiche Anleger, die an ein sicheres Investment und ständig steigende Einnahmen glaubten. Die deutschen Behörden ermittelten sogar gegen jene, die Zweifel äußerten.