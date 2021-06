Wirecard: Bilanzen bereits seit 2014 frisiert?

Ging die WKStA anfangs anscheinend nicht davon aus, dass beim mutmaßlichen Wirecard-Betrug eine Bereicherung durch die Wirecard-Vorstände vorliegt, hat die Oberstaatsanwaltschaft Wien sogar eine Weisung erteilt: „Aufgrund der bestehenden Verdachtslage ist davon auszugehen, dass die Aktien der Wirecard AG mit Blick auf die tatsächlichen finanziellen Verhältnisse der Gesellschaft seit geraumer Zeit massiv überbewertet und (...) nahezu wertlos waren“.

In einer Sky-Dokumentation über die Hintergründe des Falles führen die Spuren sogar bis in das Jahr 2010 zurück. Damals wurde ein illegales Zahlsystem für Pokerseiten wie FullTilt oder PokerStars von Wirecard installiert. Am sogenannten Schwarzen Freitag wurden diese Seiten vom FBI gesperrt und das Unternehmen dürfte seine Geschäftsgrundlage verloren haben. Deshalb sollen Firmen gekauft worden sein, auf dem Papier zu weit überhöhten Preisen. So soll ein indischer Zahlungsdienstleister für Fahrkarten statt mit zehn Millionen Euro mit dreihundert Millionen Euro in den Bilanzen bewertet worden sein. Nach und nach wurden so Sicherheiten in Milliardenhöhe konstruiert.