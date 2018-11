Wintersaison startet, Tausende Köche und Kellner fehlen

Ungeachtet dessen hat die Branche erkannt, dass sie anziehender werden muss. In Tirol wird derzeit an einem Attraktivierungspaket gearbeitet. Am Dienstag hat auch die Landesregierung in Kärnten, wo im Winter etwa je 300 Köche und Kellner fehlen werden, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel beschlossen. Mit einer Umfrage in den Betrieben sollen Anforderungen für attraktive Tourismusjobs erhoben werden.

Viele Betriebe in Österreich investieren inzwischen in Personalhäuser, in Wintersportorten gibt es oft Saisonkarten für die Mitarbeiter und andere Zuckerln. „Wer die meisten Benefits hat, bekommt die besten Leute. Es ist ein Buhlen um jede Fachkraft“, sagt Hotelier Veit. Beim AMS waren zuletzt (Ende Oktober) österreichweit mehr als 47.000 Arbeitslose im Tourismus gemeldet, die Gesamtbeschäftigung lag bei 191.000.