Tourismus: Neue Arbeitszeiten „schrecken Mitarbeiter ab“

Die chronische Unterbesetzung in der Gastronomie und Hotellerie drückt auf die Stimmung in der Belegschaft. Zum einen muss noch mehr gearbeitet werden und zum anderen haben sich die Arbeitsbedingungen in der Branche aus Sicht der Arbeitnehmer nicht verbessert.

Dies geht zumindest aus einer Sonderauswertung des Arbeitsklimaindex der Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich hervor. Das IFES-Institut befragte dazu 342 Tourismus-Beschäftigte, wobei kaum Deutsch sprechende und einpendelnde Ausländer unberücksichtigt blieben. Insgesamt ist die Jobzufriedenheit im Tourismus nach einem Zwischenhoch im Vorjahr heuer gesunken und liegt wieder unter dem Schnitt aller befragten Arbeitskräfte in Österreich. Besonders unzufrieden sind Frauen und Jüngere. Als Gründe werden der geringe gesellschaftliche Status, die hohe körperliche Belastung, die schlechte Vereinbarkeit Familie-Beruf, das geringe Einkommen, eine fehlende freie Zeiteinteilung sowie kaum innerbetriebliche Aufstiegschancen genannt.