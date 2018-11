Hausgemachte Personalprobleme im Tourismus

Was also tun? Das Geld für Maßnahmen wäre durchaus da. Immerhin buttern einige Skigebiete derzeit Millionen in die Werbung und gaukeln in TV-Spots und Plakaten eine (längst künstlich erzeugte) Winteridylle vor. Erst kürzlich erhielt die Branche von der Regierung – einfach so – ein Steuerzuckerl im Ausmaß von 120 Millionen Euro durch die Herabsetzung der Mehrwertsteuer auf Übernachtungen. Es wäre klug gewesen, dieses Steuerprivileg mit einer Zweckbindung zu versehen. Etwa für der Schaffung eines Fonds für Aus- und Weiterbildung, Mobilitätsprämien, Umzugshilfen oder die Sanierung desolater Mitarbeiterquartiere.