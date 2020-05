Windel-Notstand in China befürchtet

Gesichtsmasken gibt es in China mittlerweile genug - doch nun droht ein Engpass an anderer Stelle: bei Windeln, Damenbinden und Feuchttüchern. Für deren Herstellung ist der gleiche Rohstoff nötig wie für die Produktion des begehrten Mund-Nase-Schutzes, nämlich Zellstoff. Der geht aber seit Monaten an die mittlerweile 69.000 Betriebe in China, die Gesichtsmasken für die ganze Welt herstellen.

Deshalb droht den Chinesen nun ein Windel-Notstand. "Im Jänner kostete das Rohmaterial für unsere Windeln etwa 13.000 Yuan pro Tonne - auf dem Höhepunkt stieg der Preis auf 140.000 oder 150.000 Yuan", sagt Huang Tenglong, Vize-Chef des Windelherstellers Fujian Time und Tianhe Industrial Co. Das war im April, als die Nachfrage nach Masken ihren Höhepunkt erreichte.