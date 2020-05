Warum Masken in der Kommunikation kein Hindernis sind

Gesichter übten schon immer eine Faszination auf Menschen aus. Augen, Nase, Mund, Gesichtsform, die Haut – sie beeinflussen wesentlich, ob wir jemanden attraktiv finden oder nicht. Genauso schnell sind Menschen verunsichert, sobald Teile des Gesichts verdeckt sind. Große Brillen oder Masken irritieren, da wir in der Kommunikation stark auf die Mimik unseres Gegenübers achten.

Mit der Maskenpflicht, die in Teilen des öffentlichen Raums, in Geschäften, Restaurants und Büros gilt, kommt also scheinbar eine kommunikative Hürde auf uns zu. Körpersprache-Experte Joe Navarro hingegen sagt: „Der ganze Körper spricht.“ Im KURIER-Gespräch erklärt er, worauf wir achten sollten:

Der ganze Körper spricht

Navarro entlarvte in der Abteilung für Spionageabwehr 25 Jahre lang Verbrecher – oft anhand ihrer Körpersprache. Er sagt: „ Masken werden unsere Kommunikation nicht erschweren. Denn 80 bis 90 Prozent unserer Kommunikation verläuft nonverbal.“ Der Experte erklärt: „Ob mir ein Mensch wohlgesinnt ist, was mein Gegenüber beabsichtigt oder welche Emotionen im Spiel sind, wird mir über Mimik, Gestik und die Körperhaltung gezeigt.“