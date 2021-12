Mehr als fünf Prozent Wirtschaftswachstum für 2022 möglich

Nach einem heuer gedämpften Zuwachs beim Privatkonsum um etwas mehr als drei Prozent rechnen Wifo und IHS für kommendes Jahr hier mit über 6 bzw. über 5 Prozent Anstieg - begünstigt durch Einkommenssteigerungen und durch das in der Krise Angesparte. Für 2023 erwarten beide Institute etwa drei Prozent mehr Privatkonsum, auch das Wirtschaftswachstum insgesamt dürfte dann mit real etwa zweieinhalb Prozent eher moderat ausfallen, wie am Mittwoch erklärt wurde.

Merklichen Einkommenssteigerungen erwartet

Die verfügbaren Einkommen der Privathaushalte, die 2020 stark gesunken waren, dürften 2021 durch die staatlichen Unterstützungen preisbereinigt weitgehend stabil bleiben, so das Wifo. 2022 und 2023 würden Lohnzuwächse und das Inkrafttreten der Steuerreform trotz hoher Inflation zu merklichen Einkommenssteigerungen führen. Die in der Krise dicker gewordenen Sparguthaben würden den Konsum stützen, die Sparquote werde schon 2022 unters Vorkrisenniveau sinken.

Lieferengpässe bremsen Industrieaufschwung

Der heimische Waren-Außenhandel sei heuer im zweiten Halbjahr durch Lieferengpässe und Produktionsprobleme gedämpft - die Auftragsbestände aus dem Ausland aber weiter hoch, betont das Wifo. Es sieht die Warenexporte heuer immerhin um 14 Prozent ansteigen (nach 8 Prozent Minus im Vorjahr); 2022 glaubt man hier an 5 Prozent Zuwachs. Die Ausfuhren insgesamt dürften demnach heuer real 10 Prozent zulegen (nach minus 11 Prozent) und 2022 um achteinhalb Prozent ansteigen; das IHS ist hier etwas weniger zuversichtlich und rechnet mit plus 9 bzw. plus 7 Prozent heuer und nächstes Jahr.

Der kräftige Industrieaufschwung werde durch Lieferengpässe gebremst, Investitionsprojekte durch den Vorprodukte- und Materialmangel oft ins Jahr 2022 verschoben, so das Wifo. 2023 würden die Vorzieheffekte der Investitionsprämie auslaufen. Am Bau würden Knappheiten zu Verschiebungen führen, die Baukonjunktur bleibe aber robust und die Preisdynamik hoch.

Heuer wird die Weltkonjunktur durch regional unterschiedliche Corona-Anstiege, Lieferengpässe und hohe Rohstoffpreise gebremst. Auch wenn diese Hemmnisse für die Weltwirtschaft bis 2022 reichen werden, sollten sie sich aber zur Jahresmitte allmählich auflösen, hofft das Wifo. "Die hohen Rohstoffpreise werden im Jahresverlauf 2022 langsam sinken", heißt es, "wodurch die Inflation weltweit sinkt." Den Brent-Ölpreis sieht das Wifo heuer im Schnitt bei 71 Dollar pro Fass (wie 2018), nach 42 Dollar voriges Jahr, und rechnet für 2022/23 mit einem leichten Rückgang auf 69 bzw. 66 Dollar (ähnlich 2019).