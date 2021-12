EZB plant Ausstieg aus Pandemie-Krisenmodus

Auch DWS-Volkswirtin Ulrike Kastens erwartet, dass die EZB den Geldhahn nächstes Jahr noch recht weit geöffnet hält. Längstens bis Ende 2022 sei zusätzlich zu den monatlichen Ankäufen im Rahmen des APP mit einem Envelope von etwa 150 bis 200 Milliarden Euro zu rechnen. "Dies könnte der EZB Flexibilität geben. Ohnehin dürfte die EZB an ihrer Praxis festhalten, für das jeweils kommende Quartal ein beabsichtigtes Ankaufvolumen zu avisieren", so die Ökonomin. Alles in allem wäre dies aus ihrer Sicht ein erster wesentlicher Schritt heraus aus der sehr expansiven Geldpolitik. Die EZB hat signalisiert, dass zuerst der Ausstieg aus den Anleihekäufen abgeschlossen werden soll, bevor die Zinswende folgt.

Die auf Preisstabilität ausgerichtete EZB sieht sich zurzeit mit einem in der Geschichte der Eurozone nie da gewesenen Inflationsproblem konfrontiert: Kräftig gestiegene Energiepreise haben die Inflation im November auf ein Rekordniveau von 4,9 Prozent getrieben. Die neue Coronavirus-Variante Omikron bereitet weiteres Ungemach. Laut EZB-Vizechef Luis de Guindos, der sich nach einem positiven Corona-Test am Wochenende in Selbstisolation begeben hat, erhöht die neue Mutante die Unsicherheit bei der Wirtschaftsentwicklung. Vertreter einer eher straffen Linie dringen angesichts der vielen Unwägbarkeiten darauf, dass sich die EZB nicht über das kommende Jahr hinaus festlegt.