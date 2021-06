Wieso Ihr Erspartes immer weniger wert ist

"Die Ersparnisse stattdessen in günstigen und breit gestreuten Aktienfonds anzulegen, wäre wohl eine gute Idee", sagt Heike Lehner, Ökonomin der Agenda Austria. Auch andere Wertanlagen könne man jetzt überlegen: "Neben den Zinsen sind auch nach wie vor die Kredite niedrig", erklärt Lehner.

Österreicher haben derzeit etwa 300 Milliarden Euro auf Konten und Sparbüchern liegen – von der Inflation ungeschützt. "In Österreich, aber auch weiten Teilen Europas, gibt es nach wie vor eine aktienscheue Kultur", sagt die Ökonomin. Positivbeispiele seien etwa die Niederlande oder Schweden, wo bereits bei der Pensionsvorsorge stärker in private Fonds investiert wird.

Österreicher verlassen sich hingegen auf das staatliche Umlagesystem – dessen Finanzierung durch den Anstieg an Pensionierungen in den kommenden Jahrzehnten auf wackeligen Beinen steht. Lehner plädiert für einen allgemeinen Kulturwandel. Der Grundstein müsse bereits in den Schulen gelegt, ein Basiswissen für Finanzbildung entwickelt werden. "Dann bekommt man auch ein Gespür, wie viel Risiko sinnvoll ist", sagt Lehner.