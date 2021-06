Corona-Bilanz: "Die Auf-zu-auf-zu-Politik war sehr teuer"

Der zentrale Stabilisierungsfaktor war für Hanno Lorenz von der wirtschaftsliberalen Agenda Austria, der Mix aus Arbeitslosengeld, Kurzarbeitsunterstützung, progressivem Steuersystem und Einmalzahlungen an Arbeitslose und Familien: „Dadurch schrumpfte das Haushaltseinkommen statt um zehn nur um ein Prozent.“

Was Lorenz weniger positiv sieht: Mit den 37 Hilfsmilliarden liegt Österreich ausgabenseitig im EU-Spitzenfeld, doch der Wirtschaftseinbruch war stärker als in anderen Ländern – etwa in Deutschland („nur“ minus 4,4 %). Soll heißen: Die Hilfen waren gemessen am Ergebnis sehr kostspielig. Lorenz: „Man hat oft nur reagiert, statt planvoll zu agieren. Dieses Auf-Sicht-Fahren und die Auf-Zu-Auf-Zu-Politik mit vielen Lockdowns waren sehr teuer. Es hätte weniger Gießkanne, sondern mehr zielgerichtete Hilfen gebraucht.“

Mit „Zu wenig“ (etwa für kleine Selbstständige), „zu spät“ (z. B. Ausfallbonus) und „zu bürokratisch“ (z. B. Steuerberaterpflicht) bewertet Oliver Picek, Chefökonom beim linken Momentum Institut, die Corona-Hilfen.