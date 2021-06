Corona-Zeugnis: Ein Befriedigend mit Chance auf Gut

Von Oktober an ging fast alles schief. Die Verwaltung war beim Contact Tracing überfordert, das lange Zögern beim zweiten Lockdown führte beinahe zu einer Überforderung der Intensivstationen. Die Regierung stritt öffentlich über einzelne Maßnahmen, der Impfstart ging wegen einer falschen Strategie in die Hose. Einziger Pluspunkt: In den drei Wochen vor Weihnachten blieb der Handel geöffnet, das rettete das Weihnachtsgeschäft samt Stimmung. In anderen Ländern blieben die Geschäfte vor Weihnachten zu.