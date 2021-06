Corona in Österreich: Kein Weltmeister, aber auch nicht Schlusslicht

Wie gut kam Österreich durch die Corona-Krise? Wie die Datenlage zeigt, ist man zumindest in keiner Kategorie am letzten Platz. Aber eben auch nicht ganz oben in der Tabelle.

Bei den Infizierten sowie Todesfällen pro einer Million Einwohner zeigt sich klar, dass Österreich mit 71.708 Fällen bzw. 1.180 Toten im Vergleich zum großen Nachbarn Deutschland stärker getroffen wurde.